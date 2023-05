Un musée en guerre contre les insectes ravageurs

Une bataille sans fin contre les insectes ravageurs. Chaque année, le Museum d’histoire naturelle de Neuchâtel procède au nettoyage de ses dioramas, où sont installés un grand nombre d’animaux empaillés. Depuis une dizaine de jours, Martin Zimmerli, taxidermiste au Museum, et sa stagiaire, remettent en état les installations en veillant à restaurer tout ce qui est possible de l’être. En 30 ans, les méthodes plus agressives ont laissé leur place à des moyens plus doux. Alors qu’il utilisait un puissant répulsif dans les années 80, Martin Zimmerli se bat aujourd’hui contre les coléoptères à coup de lavande et de lumière. Une méthode douce qui ne suffit toutefois pas complètement. Martin Zimmerli :