Prolongation de la fermeture de la Clusette

Quelques jours de patience en plus pour les automobilistes qui empruntent le tronçon entre Rochefort et le Val-de-Travers. La Commune annonce ce mardi matin que le tunnel de la Clusette rouvrira le mardi 9 mai à 13h, et non plus le samedi 6 mai. La mise en œuvre de la deuxième phase des travaux de protection du village de Noiraigue contre les chutes de pierres a pris du retard. Le conseiller communal Éric Sivignon a confirmé à RTN que « l’ouverture forcée du tunnel pendant le Tour de Romandie avait entrainé un retard de deux jours ». La déviation par le Col de la Tourne reste en place.





Fermeture de Côte-Rosières samedi matin

Le samedi 6 mai, les automobilistes devront faire preuve de flexibilité. En raison de nettoyages du bas-côté annoncés sur la route de Côte-Rosières, ce tronçon sera temporairement fermé au trafic. En échange, c’est le tunnel de la Clusette qui sera ouvert, afin de toujours maintenir un axe ouvert vers le Val-de-Travers. /swe