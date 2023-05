Plan climat : un an pour identifier les îlots de chaleur neuchâtelois

En plus des prédictions des paramètres climatiques, une analyse détaillée complémentaire sera effectuée à l’horizon 2035. Elle fournira des informations telles que les sources d’air frais ou le degré d’importance des espaces verts, qui permettront de concevoir des mesures concrètes pour mieux aménager les espaces urbains. Le but est de limiter la chaleur qui s’y accumule la journée et de favoriser leur ventilation durant la nuit.







Établir des données pour agir en conséquence

Les résultats de l’étude devraient être disponibles au printemps 2024 et seront diffusés sur le géoportail du SITN. Il s’agira de cartes permettant d’identifier facilement les zones problématiques nécessitant des mesures d’interventions prioritaires ou, au contraire, les zones à préserver au regard de leur importance bioclimatique. Il sera également possible d’estimer l’impact des futurs développements urbains dans le canton. Plus largement, le but de cette étude est de créer des données. Elles serviront d’aide à la décision pour les politiques publiques à incidence territoriale au regard de l’évolution climatique. Il s’agit de politiques telles que le développement territorial, la gestion des écosystèmes, l’agriculture, la sylviculture ou la santé. Les résultats de l’étude constitueront aussi un important support de dialogue et de réflexion pour les porteurs de futurs projets. Des études similaires ont été menées ou sont en cours dans plus d’une dizaine de cantons. L’étude neuchâteloise contribuera donc à l’homogénéité des analyses au niveau suisse et aux échanges entre cantons sur les mesures de lutte contre les effets du changement climatique. /comm-gjo-dsa