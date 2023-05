Dans les Coulisses du Château : Fabienne Robert-Nicoud

Fabienne Robert-Nicoud déborde de projets. La députée socialiste au Grand Conseil neuchâtelois se définit comme curieuse. Elle s’intéresse à tout aussi bien dans sa vie privée que politique. Cette maman de trois enfants, sociologue de formation, habite à Fleurier. Elle occupe actuellement le poste de directrice de la section neuchâteloise de l’Association lire et écrire, qui vient en aide aux personnes qui ont des difficultés d’apprentissage en compétences de base. Elle a indiqué mardi dans les Coulisses du Château « avoir toujours mille projets sur le feu ». Elle s’est engagée au parti socialiste en 2020, lors de la pandémie de Covid. Un an plus tard, elle entrait au législatif cantonal. Fabienne Robert-Nicoud aime jardiner, cuisiner et faire du volley. Un sport qu’elle ne pratique pas dans un esprit de compétition. Ce qui l’intéresse c’est le jeu d’équipe. Ces multiples centres d’intérêt se retrouvent dans son engagement en politique. Elle ne se cantonne pas à un dossier en particulier, mais à tous ceux qui vont dans sa vision du monde. Et ils peuvent être « déclinés à l’infini, que ce soit la question de l’entretien des routes, le plan climat, les contributions d’entretien ou la vision du Centre de requérants d’asile de Boudry ». /sma