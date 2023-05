Les travailleurs dans les rues du canton de Neuchâtel

« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu ». Une citation que l’on doit à l’écrivain allemand Bertolt Brecht et qui a sans doute inspiré les participants à la Fête du Travail. Dans le canton de Neuchâtel, ils se sont réunis au Locle, à Fleurier et à Neuchâtel. Au programme notamment, discours, cortège et discussions.

Dans la Mère commune, Yves Defferrard, membre du comité directeur d’Unia et responsable national du secteur industrie a pris la parole. L’inflation et le pouvoir d’achat restent au cœur des préoccupations des syndicats et des travailleurs, tout comme le renouvellement, cette année, de deux conventions collectives de travail particulièrement importantes dans le canton de Neuchâtel, les CCT dans l’horlogerie et l’industrie des machines. /cwi