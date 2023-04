Pierre Maudet de retour au gouvernement genevois

Pierre Maudet a été élu dimanche au Conseil d'État genevois. Le magistrat déchu se place en sixième position du second tour de l’élection au Conseil d’État et permet à la droite de reprendre la majorité du nouvel exécutif, qui comptera quatre femmes, un record à Genève.

La magistrate sortante PLR Nathalie Fontanet (70'628 voix) pointe à la première place, avec près de 12'000 voix d'avance sur sa colistière Anne Hiltpold, en deuxième position (58'487). La nouvelle élue permet au PLR de reprendre le siège perdu en 2021, lors de l'élection complémentaire due à la démission de Pierre Maudet.

Les sortants Thierry Apothéloz (PS) et Antonio Hodgers (Les Verts) sont troisième et quatrième, avec respectivement 57'369 voix et 52'950 voix. Cinquième, Delphine Bachmann (51'379) sauve le siège du Centre. Elle effectue une belle remontée par rapport à son score du 1er tour, où elle était en neuvième position.





La sortante Fabienne Fischer n'est pas reconduite dans ses fonctions

Sixième, Pierre Maudet (48'345) retrouve le Conseil d'État genevois, alors que sa nouvelle formation Libertés et justice sociale a engrangé dix sièges au Grand Conseil. La socialiste Carole-Anne Kast ferme la marche avec 47'956 voix, raflant le siège de la Verte sortante Fabienne Fischer (47'104).





Perte du siège MCG

Ces résultats complets confirment la perte du siège du MCG. Son candidat Philippe Morel (42'006) est distancé à la neuvième place, tandis que l'UDC Lionel Dugerdil (39'281) est loin derrière, signe que l'Alliance genevoise, conclue au lendemain du premier tour, n'a pas convaincu l'électorat traditionnel de l'Entente (PLR et Le Centre).

Les deux outsiders récoltent moins de 13'000 voix. Philippe Obseron obtient (12'988) et Olivier Pahud (11'202). Le taux de participation s'élève à 42,06%. /ats-sbe