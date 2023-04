Une année 2022 plutôt positive pour l’économie neuchâteloise

L’économie se porte bien dans le canton de Neuchâtel. 53% des entreprises annoncent avoir vécu une année bonne à très bonne en 2022, indique l’enquête conjoncturelle de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) publiée vendredi. Un peu plus de 20% d’entre elles qualifient cette même année de difficile à très difficile.

Dans le détail, 56% des entreprises questionnées ont vu leur chiffre d’affaires augmenter en 2022 par rapport à l’année précédente, contre 19% qui ont connu une diminution.







Espoirs pour 2023

Pour l’année en cours, 44% des entreprises estiment qu’elles réaliseront un meilleur chiffre d’affaires qu’en 2022 et 25% investiront davantage. Une majorité des entreprises de plus de 100 collaborateurs souhaitent augmenter leurs effectifs. Le personnel moyennement qualifié et le personnel très qualifié sont particulièrement recherchés.







Une situation économique qui pèse

La situation économique générale pèse en revanche sur le moral des entreprises neuchâteloises qui arrive en tête – à 87% - des préoccupations. L’économie s’inquiète également des difficultés à recruter et du prix des matières premières. « Les entreprises font preuve de réalisme : les facteurs géopolitiques, de pénuries et d’inflation risquent tôt ou tard de se retourner contre la marche de leurs affaires », commente le directeur de la CNCI Florian Németi.

Au total, 277 entreprises ont répondu à cette enquête conjoncturelle de la CNCI, représentant plus de 12'500 collaborateurs dans le canton. /comm-gtr