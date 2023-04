Les transports au cœur de La Matinale

Qui dit gare dit train. Et qui dit train dit mécaniciens. Un métier varié et bien plus complexe que ce qu’il n'y parait. Christophe Guenot, mécanicien depuis bientôt 20 ans et formateur aux CFF, a expliqué que même si la technologie avait beaucoup évolué, la conduite restait exigeante : « Imaginez un double ICN de 400 mètres de long, 800 tonnes et 14'000 chevaux qui arrive à 160km/h en gare d’Aarau et malgré la pluie, malgré le brouillard il faut l’arrêter à moins de dix mètres de précision sans secouer les passagers. » Les CFF sont à la recherche de mécaniciens et ce n’est pas, selon Christophe Guenot, parce que le métier ne séduit plus. De nombreux pilotes prennent leur retraite et la formation pour les nouvelles recrues est très exigeante.