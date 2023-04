La Rue de l’Orangerie repasse en sens unique

Il sera plus difficile de circuler sur la rue de l’Orangerie. Dès lundi, les voitures pourront uniquement circuler dans la direction nord-sud dans ce secteur. La décision a été annoncée vendredi par la Ville de Neuchâtel. C’est le quatrième été de suite que cette mesure est mise en place. Elle a pour objectif d’améliorer la convivialité et la sécurité de cette petite rue entre les deux faubourgs durant la belle saison. La Ville a d’ailleurs annoncé que cette décision, bien accueillie par la population, allait être pérennisée pour les prochaines années.



Grâce à cette mesure de circulation routière, la Ville peut aménager un espace de détente végétalisé qui amène une fraîcheur bienvenue à cet emplacement urbain et minéralisé. Quant aux établissements publics de la rue, ils pourront agrandir leurs terrasses et faire vivre ce petit tronçon qui se veut plus convivial selon le communiqué. Une signalétique sera installée aux abords de la rue pour informer le public de cette mesure temporaire qui sera levée deux jours avant la Fête des vendanges ou au plus tard le 30 septembre de chaque année. /comm-dpi