États généraux du magazine dans les Montagnes neuchâteloises

Comment se porte la presse magazine, en Suisse romande et ailleurs dans le monde ? Quel est son rôle aujourd’hui et demain, et sous quelle forme ? Un panel de spécialistes se penchera sur la question à l’occasion des états généraux du magazine.

Le Musée des Beaux-arts du Locle (MBAL) et le Club 44 à La Chaux-de-Fonds s’associent pour proposer un cycle de réflexion, en écho à l’exposition « Le plaisir du texte » à découvrir jusqu’au 18 septembre au MBAL.