Payot Neuchâtel est centenaire

Un âge vénérable pour Payot Neuchâtel. La librairie fête cette année ses cent ans. Malgré le numérique et la vente en ligne, la succursale située à la rue du Seyon résiste. Pascal Vandenberghe, directeur général des librairies Payot, a expliqué jeudi dans La Matinale RTN que cette longévité était due au produit lui-même. « Le livre est le plus ancien média de communication et de transmission (…) et il s’adapte aux besoins de la société. (…) Le manga n’existait pas il y a 40 ans. Aujourd’hui il représente 40% des ventes de BD ».