Trois générations dans des classes neuchâteloises

Un projet intergénérationnel dont tout le monde sort gagnant. Win3 mobilise des seniors bénévoles dans des classes de primaire à raison de deux à quatre périodes par semaine. Ils forment un tandem avec les enseignants responsables et s’occupent de tâches établies d’un commun accord en fonction de leurs capacités et intérêts.

Lancé par Pro Senectute Arc jurassien en 2018, ce programme vit actuellement un développement important, rapporte l’organisation au service de la vieillesse dans un communiqué. Sept tandems sont déjà actifs depuis la rentrée scolaire 2022 dans les villages de Colombier, Bôle et Boudry. Trois nouveaux binômes y seront mis en place à la prochaine rentrée en août et six autres devraient s’implanter dans le Val-de-Travers à la même période.

Présenté ce matin au collège de Vouvilliers à Boudry, le projet jouit de témoignages positifs de la part des élèves, enseignants et seniors y prenant part.

Les personnes souhaitant prendre part à win3 pour apporter leur soutien aux enseignants peuvent prendre contact avec Pro Senectute Arc jurassien. Aucune expérience dans l’enseignement n’est requise.

Toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de l’organisation. /comm-jad