Changement de taille pour les Caves ouvertes neuchâteloises

Les Caves ouvertes neuchâteloises gratuites, c'est fini. Il faut désormais débourser la somme de 30 francs pour participer à la manifestation qui se tient les 12 et 13 mai chez 37 encaveurs du canton de Neuchâtel. Alors que la décision de rendre l’évènement payant a été prise par la majorité des encaveurs en 2019, celle-ci n’avait toutefois encore jamais été mise en place. En effet, après l’annulation des Caves ouvertes en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, l’introduction du pass payant a été mise en veille pendant deux éditions.







Valoriser le vin neuchâtelois



Avec la fin de la gratuité, les Caves ouvertes imitent les voisins vaudois et genevois qui ont adopté le système payant depuis de nombreuses années. Cette décision est notamment motivée par le fait que les encaveurs souhaitent valoriser le vin neuchâtelois et leur travail en général. Selon Mireille Bühler, directrice de Neuchâtel Vins et Terroir, la majorité de l’argent récolté sera d’ailleurs reversée aux producteurs de vin.