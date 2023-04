Tour de Romandie : La Clusette sera momentanément rouverte jeudi après-midi

Le Val-de-Travers ne sera finalement pas coupé du monde jeudi après-midi entre 13h30 et 17h30 lors du passage du Tour de Romandie. Au moment où les cyclistes graviront le Col de La Tourne, les automobilistes pourront exceptionnellement circuler sur la H10 entre Rochefort et Travers via le tunnel de La Clusette. Les autorités communales vallonnières ont publié une communication en ce sens mardi. Les travaux qui se tiennent dans les environs de Noiraigue seront donc ainsi momentanément suspendus. /comm-aju