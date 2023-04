Mood Events : C’est quoi ton truc ?

Avec pour but de proposer des événements inédits et originaux, l’association Mood Events veut offrir des sourires et du divertissement aux habitants du Val-de-Travers. De l’organisation d’un afterwork dans un ancien bar à la mise en place d’un festival autour des foodtrucks, qui vivra sa seconde édition en mai prochain, Mike Cortese est un président fier de ses équipes.

Focus sur l’association Mood Events avec Mike Cortese, qui était l’invité de Raphael dans la Matinale :