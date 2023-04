Le Locleroule se met à l’électrique

Un endroit pour réparer son vélo



Un atelier de réparation a d’ailleurs été aménagé dans l’Hôtel de la Fleur de Lis. Baptisé la Rustine, ce dernier ouvre ses portes le 15 mai et permettra aux cyclistes de bénéficier de conseils et de matériels à disposition pour la réparation de leur vélo. La maintenance et le rééquilibrage des 50 cycles de LeLocleroule se feront aussi dans l’atelier.





Abonnement à 30 francs



Le Locleroule a adopté le service danois Donkey Republic depuis maintenant 4 ans. Ce système nécessite de posséder un smartphone et de télécharger une application pour déverrouiller et utiliser le vélo. L’abonnement coûte 30 francs à l’année. /jha