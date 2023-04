Dans les Coulisses du Château : Caroline Plachta

Elle défend l’économie dans la transition énergétique : Caroline Plachta siège au Grand Conseil neuchâtelois depuis le début de la législature sous les couleurs vert’libérales. Cette passionnée de musique de 48 ans est maman d’un enfant. Elle est consultante en management et communication dans sa propre société.

Elle a indiqué mardi, Dans les Coulisses du Château, avoir décidé de s’engager en politique durant la pandémie. « On s’est retrouvé du jour au lendemain dans une situation très incertaine, très complexe. Et il y avait de grands enjeux liés à la digitalisation et à la communication. » Elle a choisi de rejoindre les Vert’libéraux parce que pour elle « l’écologie est une évidence et une urgence ». Elle a expliqué se sentir à l’aise avec « cette position centriste et progressiste » et « ne se retrouve pas forcément dans les idéologies toutes faites ni dans les positions polarisantes. » Parmi les thèmes qui lui sont chers, outre la préservation de la planète, il y a l’humanisme, l’économie, la diversité, la position des femmes dans la société et dans les entreprises.

Entre son enfant, son travail et son mandat politique, Caroline Plachta est passablement occupée, comme elle l’a indiqué dans La Matinale. /sma