Tour de Romandie : grosses perturbations attendues

La deuxième étape du Tour de Romandie va fortement perturber le trafic ce jeudi 27 avril dans la région. La deuxième étape emmènera les coureurs de Morteau à La Chaux-de-Fonds, après un passage par La Vue-des-Alpes, le Col de la Tourne ainsi que la Vallée de la Sagne et des Ponts. Les cyclistes arriveront sur sol suisse à partir de 14h30 environ, entrainant de nombreuses perturbations. Plusieurs lieux seront ainsi temporairement fermés par la Police neuchâteloise, pour rendre le passage du Tour possible.



Voici une liste non exhaustive des points sensibles :







Route de Biaufond

Le Tour de Romandie arrivera sur sol suisse aux alentours de 14h30. Par conséquent, la descente de Biaufond, depuis La Chaux-de-Fonds, sera fermée au trafic à partir de 14h environ.





La Chaux-de-Fonds : Giratoire du Bas-du-Reymond

En plus de la fermeture de l’Avenue Léopold-Robert une bonne partie de la journée, le passage du Tour aura des conséquences sur le rond-point à l’entrée de La Chaux-de-Fonds : les règles de circulations y seront modifiées. Les véhicules pourront uniquement circuler entre le tunnel de la Vue-des-Alpes et la rue de l’Hôtel-de-Ville, en bidirectionnel. Le reste du giratoire (et l’accès vers La Sagne notamment) sera fermé à la circulation.





Boudevilliers : Giratoire fermé

Après leur passage à La Vue-des-Alpes, les cyclistes redescendront sur Boudevilliers, avant de bifurquer sur Coffrane. Le rond-point situé à la sortie de l’autoroute N20 sera donc fermé une dizaine de minutes pour permettre le passage des coureurs du Tour. La fermeture devrait intervenir aux alentours de 16h20. Des ralentissements sont à prévoir sur l’autoroute depuis Valangin en direction de La Chaux-de-Fonds.





Le Col de la Tourne

C’est le point principal identifié par la Police neuchâteloise, puisque le tunnel de la Clusette est également fermé, et que le trafic entre le Val-de-Travers et Rochefort est dévié par le Col de la Tourne. La route sera bloquée à Montmollin, aux Grattes et aux Petits-Ponts pour le passage du Tour, dès 16h30 environ et jusqu’aux alentours de 17h15 (horaire approximatif). La seule route de déviation possible entre le Littoral neuchâtelois et le Val-de-Travers est celle qui passe par Provence, le Creux du Van et Couvet.

À noter qu’en cas d’urgence sanitaire, un passage pour les pompiers, les ambulances et la police est possible par le tunnel de la Clusette.