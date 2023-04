Révolution au sein des serres de la Ville de Neuchâtel

« Une reconversion jolie sur le papier, mais qui demande énormément de travail ». C’est avec ces mots que le conseiller communal Mauro Moruzzi a présenté lundi la petite révolution qui a démarré cette année sous les serres de la Ville de Neuchâtel. L’établissement horticole, basé à Cernier, est passé au bio. Les quelque 250'000 plantes qui embellissent la capitale cantonale sont désormais préparées de la manière la plus naturelle possible. Cette reconversion requiert beaucoup de travail, de nombreux tests et d’importants changements de pratique, explique Romain Loup, responsable de l’établissement horticole de la Ville de Neuchâtel. « Avant, on pouvait utiliser des produits phytosanitaires de synthèse. Un seul traitement pouvait éradiquer une maladie ou un ravageur. Maintenant, ce n’est plus du tout le cas avec les produits biologiques. Désormais, on utilise, par exemple, des insectes utiles pour combattre les insectes nuisibles, notamment des micro-guêpes ou des acariens ».