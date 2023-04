Le Prix Culture et Sports 2023 récompense trois lauréats

Comme chaque année, trois projets d’envergure supra-communale ont été récompensés par la Région Neuchâtel Littoral. Elle l’annonce lundi dans un communiqué. Les lauréats ont comme point commun de proposer des projets culturels ou sportifs de nature événementielle dans la région couverte par l’institution.

Le Prix Culture et Sport 2023 a ainsi été décerné cette année à l’association Scène ouverte, à hauteur de 10'000 francs pour l’Ersatz festival, qui se déroulera à Saint Blaise cet été, à la Compagnie Zali, à hauteur de 8'000 francs pour son programme estival entre Colombier et Neuchâtel et finalement, à l’association fquatre, à hauteur de 7'000 francs, qui présentera son projet « Nature morte » à la gare de Neuchâtel.

Au total, 14 propositions de projets ont été déposées auprès de la Région Neuchâtel Littoral pour l’année 2023. Les candidats pouvaient déposer leur dossier jusqu’au 1er mars. /comm-elc