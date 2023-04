L’immobilier fait toujours recette à Neuchâtel

Quelque 13'000 visiteurs venus de toute la Suisse romande ont franchi durant cinq jours les portes du 11e Salon de l’immobilier neuchâtelois. « Un bilan très positif » ont communiqué ce dimanche les organisateurs. Un constat partagé par la centaine d’exposants qui ont pu renouer le contact avec le public et conclure « de nombreuses affaires ».

Ce succès est attribué à plusieurs facteurs : diversification des stands, découverte des métiers de l’immobilier et de la construction, cote de popularité de l’hôte d’honneur, le HC La Chaux-de-Fonds et programme de conférences riche et varié.

Le Salon de l’immobilier neuchâtelois sera de retour entre le 17 et le 21 avril 2024. /comm-cwi