Jeff Saibene n’est plus l’entraineur de Neuchâtel Xamax

Les chemins de Jeff Saibene et Neuchâtel Xamax se séparent. À l’issue de la rencontre de samedi soir qui a vu la défaite des « rouge et noir » 5-2 face à Aarau, la direction du club de Challenge League de football et l’entraineur se sont rencontrés. Le coach luxembourgeois a proposé sa démission pour donner un nouveau souffle à l’équipe, une démission qui a été acceptée par le club.

Dans un communiqué diffusé ce dimanche, Neuchâtel Xamax remercie sincèrement Jeff Saibene pour son implication et le travail fourni depuis son arrivée.

Neuchâtel Xamax occupe actuellement la dernière place du classement de Challenge League avec 19 points récoltés en 30 matches. Alors qu'il reste six journées de championnat, soit 18 points en jeu, les « rouge et noir » comptent 11 et 12 unités de retard sur Vaduz et Bellinzone.