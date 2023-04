Le camping de La Tène entre dans sa phase de transition

Le nouveau concept prévoit 120 emplacements de passage pour les tentes, caravanes ou camping-cars (actuellement il y en a que 19), et 39 cabanes celtiques sur pilotis - en mode glamping – pour de courts séjours. Christophe Valley précise qu’une fois la transformation du camping achevée pour l’ouverture de la saison 2026, « jusqu’à 30'000 nuitées touristiques par an sont espérées ». À l’heure actuelle, ce chiffre se situe entre 5'000 et 8'000. D’autres aménagements sont aussi prévus, notamment la renaturation du site », ajoute-t-il. « Et environ 3’000m2 de terrain seront rendus publics sous forme de plage et d’accès au lac ».