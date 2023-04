L’UNAM affiche 80 ans au compteur

Un âge presque canonique pour l’Union neuchâteloise des arts et métiers. La faîtière des PME fête ses 80 ans ce week-end. À cette occasion, l’UNAM organise une table ronde vendredi après-midi au Salon de l’immobilier neuchâtelois dès 16h30. Le thème : Être à la tête d’une PME des arts et métiers en 2023 dans le canton de Neuchâtel. Il s'agira d'un échange entre « des entrepreneurs plus jeunes et des personnes qui sont à la fin de leur carrière et qui peuvent regarder les changements et donner des conseils sur la manière d’appréhender ce monde qui change très vite », explique le président de l'UNAM Damien Cottier invité de La Matinale ce vendredi.







Plus de 1'000 affiliés

Actuellement, dans le canton de Neuchâtel, les indépendants représentent presque 13% de la population active. A savoir que le canton dénombre 11'810 entreprises de moins de 10 personnes. De son côté, l’Union neuchâteloise des arts et des métiers représente plus de 1000 PME, issues de 17 associations professionnelles. /jha