L’Etat tire un bilan positif des économies d’énergies

Les autorités neuchâteloises tirent un bilan « positif et encourageant » des mesures d'économie d’énergie. Lancées en septembre dernier, ces dix mesures ont permis de réaliser des économies de 15% pour le gaz en comparant la période s’étalant de septembre 2022 à avril 2023 à la même période en 2021-2022, note un communiqué. Au niveau de l’électricité, les ménages, les entreprises et les collectivités publiques ont permis des économies de l’ordre de 5%, soit la consommation moyenne de plus de 9'000 ménages. La faible consommation de gaz et d’électricité ont été impactées par un hiver doux, précise le Conseil d’Etat.

Les économies mesurées pour les bâtiments de l’Etat ont représenté 20% pour l’énergie thermique et 10% pour l’électricité. Plusieurs communes se sont également engagées à maintenir l’extinction de l’éclairage public.





Incertitude pour les prochains hivers



Malgré ce bilan positif, « l’incertitude demeure importante pour les prochains hivers », indique le Conseil d’Etat qui maintient ses recommandations pour assurer l’approvisionnement énergétique pour l’hiver 2023-2024. Un nouveau point de situation sera fait en début d’automne. /comm-gtr