Cortaillod : la cause de la pollution du réseau d’eau est connue

Le voile de mystère qui nimbait l’origine de l’eau contaminée à Cortaillod, en octobre 2022, s’est partiellement dissipé. Dans un communiqué publié la semaine passée, la Commune explique qu’un amoncellement de branches dans le canal de La Tertillière a provoqué un débordement, puis une accumulation d’eau contaminée proche de la zone de captage du puits de La Tertillière. « L’eau polluée s’est infiltrée et a contaminé la nappe. Après l’assèchement de la zone, la contamination a rapidement diminué et l’eau de la nappe est désormais à nouveau potable. »

Mais comment explique-t-on cet amas de bois ? Deux théories ont été retenues par les autorités. Tout d’abord, il pourrait simplement s’agir d’un concours de circonstances. Les branches ont pu s’accumuler après une période venteuse. Enfin, plus romanesque, un castor a peut-être construit un barrage sur le canal. Dans le doute, un garde-faune s’est rendu sur place pour apprécier la situation. Selon la Commune, il n’y a pas aujourd’hui de certitude absolue sur les causes de ce bouchon.





Une Areuse pas très propre

Si les causes de la contamination du puits de La Tertillière sont (à peu près) connues, des questions demeurent sur l’origine de l’eau contaminée. La Commune précise que « le canal de La Tertillière est alimenté par le Vivier, lui-même alimenté par l’Areuse ». Cette pollution proviendrait donc de la rivière qui prend sa source à St-Sulpice. « Rien de surprenant », selon Anne Brigadoi. La Locloise est mandatée par Cortaillod et onze autres communes pour surveiller leur eau potable. Cette spécialiste de l’or bleu rappelle que l’eau de l’Areuse, si elle est inoffensive pour la faune, reste impropre à la consommation. Ses analyses sont formelles, « elles montrent que depuis Noiraigue jusqu’ici [Cortaillod, ndlr], on a toujours à peu près la même pollution bactérienne ».