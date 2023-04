Lomepal à l’Estivale

Du rock, de la chanson française et du rap pour de la prochaine édition de l’Estivale open air. Les organisateurs du festival d’Estavayer-le-Lac ont dévoilé jeudi la programmation complète.

Gotthard, Matmatha et Astonvilla se partageront la scène le mercredi 26 juillet. La soirée suivante prendra des consonances plus francophones avec notamment Claudio Capéo, MC Solaar, Mentissa ou Axelle Red. Vendredi 28 juillet, le sud du lac de Neuchâtel vibrera au son du rap avec PLK, Hamza ou Ziak. Pour clore cette 31e édition de l’Estivale, les programmateurs ont convié Lomepal, Lorenzo et Meryl.

Pour cette 31e édition, l’Estivale réinstalle sa scène du lac inaugurée l’an dernier. Par ailleurs, le cash n’aura plus le droit de cité durant la manifestation. Les visiteurs se verront remettre une carte à recharger. Enfin, les détenteurs d’un abonnement pour le festival stavicois pourront se rendre sans bourse déliée à la soirée du jeudi du festival du Chant du Gros. À l’inverse, les abonnés à la manifestation franc-montagnarde pourront assister gratuitement à la soirée du mercredi de l’Estivale. /comm-cwi