L’espace Jacot prend forme à Môtiers

Au premier et au deuxième étage, un musée de la haute chocolaterie est annoncé. Mais le porteur du projet n’est pas Jacot, c’est important de le préciser pour Daniel Knöpfel. « C’est une fondation de la haute chocolaterie créée à plusieurs, je ne peux pas vous en dire plus sur le moment ». Pas question en tout cas que le site ressemble à tous les autres centres de visiteurs en Suisse, sur le thème du chocolat. À Môtiers, on parlera de « haute chocolaterie », un terme qui n’a d’ailleurs pas encore de définition. Le directeur de Jacot Chocolatiers SA précise la démarche : « On a travaillé avec l’Université de Zurich, mais aussi avec l’école hôtelière de Lausanne. Le visiteur va très vite comprendre qu’on mise sur un éveil des sens. Par exemple en comparant le goût des produits industriels et d’autres qui correspondent à de la haute chocolaterie. »