Appel aux citoyens pour rénover l’épicerie de Buttes

L’épicerie Le Foyer à Buttes se prépare à de grands travaux de rénovation. Dès la mi-août, sols, étagères, frigos et autres luminaires seront entièrement remis à neuf. Une nécessité pour ce commerce de village, qui n’a plus connu de réaménagements depuis les années 70.

Pour financer ces travaux, la Société coopérative de consommation (SCC), propriétaire du magasin et du bâtiment, a déjà réussi à réunir un peu plus de 200'000 francs. Cela grâce aux dons de ses coopérateurs, des entreprises de la région et de l’Aide suisse à la Montagne, ainsi qu’au soutien de la Commune de Val-de-Travers et de la banque Raiffeisen. Le comité de la SCC espère maintenant mobiliser les citoyens du village et de ses alentours au travers d’ un financement participatif pour récolter 10'000 francs. Des dons qui subventionneront l’achat de frigos dotés d’un récupérateur de chaleur, afin de réinjecter cette énergie dans le système de chauffage de l’immeuble. Un second palier à 25'000 francs est également fixé pour financer un nouvel éclairage, moins gourmand en énergie.