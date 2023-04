Ukraine : la solidarité se poursuit

Les élans de solidarité envers les Ukrainiens se poursuivent. Les locaux chaux-de-fonniers de la Plateforme asile-ne, ouverts il y a tout juste un an, continuent de voir affler des biens. Environ 30 à 40 personnes dans le besoin se rendent à l’Hôtel-de-Ville les lundis, mercredis et jeudi de 17h à 19 heures. Les bénévoles sont actuellement affairés à mettre en place les habits d'été. Françoise Gogniat, bénévole responsable, se dit extrêmement contente de la générosité des Chaux-de-Fonniers. « On a reçu beaucoup de matériel en tous genres à commencer par des habits, des couvertures, des sacs de couchage, des jouets, de la vaisselle et de la literie ». Vaisselle et literie, deux articles dont a encore besoin la plateforme. Ils sont sollicités par les personnes qui sont logées en appartement. Destinée à l’ouverture des lieux aux Ukrainiens, l’action s’est rapidement adressée à tous les réfugiers. Françoise Gogniat explique « On n’y a pas pensé tout de suite, au départ ce n’était que des Ukrainiens. Et puis on a eu des remarques : mais qu’est-ce que vous faites pour les autres réfugiés et on s’est dit, alors on ouvre à tous les réfugiés ».