Place au 11e Salon de l’immobilier neuchâtelois

Une surface d’exposition de 5’500 m² dédiée à l’habitat et à la construction. Le Salon de l’immobilier neuchâtelois s’apprête à ouvrir ses portes. La 11e édition se tient entre mercredi et dimanche aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Une centaine d’exposants du monde de la construction, du second œuvre ou encore du design sont réunis pour l’occasion. Cette année, c’est le HC La Chaux-de-Fonds qui est l’invité d’honneur du Salon de l’immobilier neuchâtelois. Les organisateurs cherchent à élargir leur public à l’échelle du canton, mais aussi autour du lac de Neuchâtel en poussant jusqu’à La Neuveville et Bienne.

Cette année, le Salon de l’immobilier neuchâtelois met aussi l’accent sur l’apprentissage. Richard Chassot, directeur de l’événement, rappelle qu’il manque environ 7'000 jeunes dans le monde immobilier pour assurer la relève. L’objectif est dès lors de mettre d’éventuels futurs apprentis en contact avec les entreprises, lors de ce salon.