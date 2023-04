Ne donnez jamais accès à votre ordinateur ! Depuis le début de l’année, l’arnaque à Microsoft prend de l'ampleur. La Police neuchâteloise a recensé 51 cas, dont huit tentatives, pour un préjudice cumulé de 50'000 francs. Les malfrats vous contactent en se faisant passer pour des collaborateurs d’assistance technique afin de prendre le contrôle de votre ordinateur. Et ils sont futés ! Ils vous font croire, par exemple, que votre ordinateur a été piraté ou qu’il est infecté par un virus et vous assurent qu’ils vont régler votre problème. Mises en confiance, les victimes donnent accès à leur ordinateur ou transmettent leurs coordonnées bancaires. Une fois le malfrat dans votre ordinateur, il est trop tard. Et chacun de nous peut être confronté à ce genre d’arnaques.