Dans les Coulisses du Château : Armin Kapetanovic

La situation hospitalière du canton et le non au TransRun : voici deux thèmes qui ont motivé Armin Kapetanovic à se lancer en politique, même si le député POP au Grand Conseil neuchâtelois avoue que « c’est un domaine qui l’a toujours intéressé ». Pharmacien de profession, ce Chaux-de-Fonnier de 45 vit sa troisième législature dans l’hémicycle, la deuxième sous les couleurs du parti popiste. Avant cela, Armin Kapetanovic était membre du parti socialiste. Une formation politique qu’il a quitté à la fin du mois de janvier en 2017. « À l’époque, le Grand Conseil venait de voter HNE-demain, que je combattais. Je voulais garder deux structures de soins aigus et contrairement à une majorité du groupe socialiste. C’était difficile de rester dans ses conditions », explique-t-il. Voulant continuer la politique, il s’est alors tourné vers le Parti ouvrier populaire car « je me sentais de rester à gauche », détaille Armin Kapetanovic.