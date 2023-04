Circo Bello voit grand pour ses 10 ans

Développer un réseau

Reconnu comme Centre régional de performance, Circo Bello est la seule entité en Suisse à offrir une structure complète d'activités liées au cirque depuis 2013. Elle cherche désormais à pérenniser ses activités et souhaite créer un réseau plus intensif au niveau suisse pour promouvoir les spectacles et activités circassiennes dans le futur. /jha