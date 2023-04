Accident mortel à Chiètres

Un accident coûte la vie à un conducteur à Chiètres. Un automobiliste de 47 ans circulait de Morat en direction de Berne sur l’autoroute A1 peu après minuit ce mardi avant de perdre le contrôle de son véhicule et de terminer sa course contre la berme centrale à la hauteur de la sortie de Chiètres, selon un communiqué de la Police cantonale fribourgeoise. « Blessé, l’homme est sorti de sa voiture et s’est retrouvé sur les voies de circulation opposées. Il a alors été heurté par trois véhicules qui y circulaient », explique la police.

Malgré l’intervention rapide des secours, l’automobiliste est décédé sur les lieux de l'accident. L’autoroute a été fermée durant environ cinq heures pour les besoins de l’intervention. Les véhicules impliqués ont été pris en charge par des dépanneurs et séquestrés pour les besoins de l’enquête. Des investigations sont en cours afin de déterminer les causes exactes du drame. /comm-gjo