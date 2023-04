Le Locle au chevet de ses rues

À peine les mesures hivernales terminées que la Ville du Locle se met à creuser. Plusieurs chantiers d'assainissement, d'entretien et de réaménagement vont se tenir dans la Mère Commune durant l’année que cela soit au Locle, mais aussi aux Brenets. Les travaux ont commencé ce lundi avec notamment la reprise complète de la chaussée et des trottoirs de l’avenue du Technicum. Celle-ci sera fermée au trafic automobile par étapes et selon l'avancement. Mais ce ne sont pas les seuls travaux.





Cinq chantiers

Les chantiers d’importance sont au nombre de 5. Outre l’avenue du Technicum qui sera en réfection jusqu’en automne, la Crête et la Grand’Rue aux Brenets auront aussi leurs lots de travaux et pas des moindres. La Ville annonce une reprise complète de la chaussée et des trottoirs entre le carrefour du Grand-Cernil et l'usine Comadur. Cela correspond à un tronçon d’un peu plus d’un kilomètre. Ce chantier d’importance va s’étaler sur une durée de 3 ans. Se pose la question du trafic. Selon la Ville, la circulation sera maintenue par « demi chaussée » et gérée par des feux.