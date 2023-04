Double voie cyclable dès cet été entre La Sauge et Cudrefin

Une piste cyclable séparée du trafic

Une piste cyclable bidirectionnelle et séparée du trafic est en cours de construction et devrait être prête dès cet été. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) explique qu’elle s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de promotion du vélo du Canton de Vaud à l’horizon 2035 : « la RC 503 fait partie du réseau cyclable cantonal structurant tel que défini dans la nouvelle stratégie vélo cantonale vaudoise. Ce réseau permet de relier de manière directe les principaux pôles d’habitat, d’emplois, de formation, de tourisme ou de transport présentant les plus grands potentiels de déplacement à vélo (ici Ins et Cudrefin).