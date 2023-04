Un camion sur le flanc à Courlevon

Ce dimanche matin vers 9h, un chauffeur de poids lourd circulait avec son camion de Morat en direction de Fribourg. A Courlevon, il s'est déporté sur sa droite en raison de la présence d'un véhicule inconnu qui circulait en sens inverse, au milieu de la chaussée. Dès lors, le camion a mordu la bande herbeuse et a glissé dans le champ, avant de basculer et de terminer sa course sur le flanc droit. Le chauffeur n’a pas été blessé.

La route a été fermée pour les besoins de l'intervention et une déviation a été mise en place durant 3 heures et 45 minutes. La personne au volant du véhicule de couleur claire impliqué et les témoins éventuels sont priés de prendre contact avec la Police fribourgeoise au 026 304 17 17. /comm-rgi