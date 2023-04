Les cliquetis d’épées résonnent à la Collégiale

L’objectif de cet événement, qui fait aussi la part belle à la nourriture, à la culture et à l’artisanat médiéval, est de redonner des couleurs à l’idée que la population se fait du Moyen Âge. Une époque souvent considérée comme sombre. « Nos ancêtres n’étaient ni plus sales, ni plus bêtes que ce qu’on est aujourd’hui », sourit Christophe Guenot.