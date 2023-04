On joue au QG à La Chaux-de-Fonds

Deux publics aux antipodes, les joueurs et les amateurs d’art se croisent depuis un mois au QG. Le centre d’art contemporain de La Chaux-de-Fonds propose « Game over, play forever ». Une exposition interactive qui tente de savoir si le jeu vidéo est une forme d’art.

Le visiteur navigue entre écrans, bornes d’arcades et tablettes. Il peut tester 27 jeux, fruit du travail d’une vingtaine d’artistes européens. Entre gros pixels et dessins réalistes, musique synthétique ou orchestrée, narration, mission à accomplir ou simple contemplation, le panel est vaste et la frontière entre art et jeu vidéo tend à se désagréger.