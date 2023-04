Tchoukball : une demi-finale 100% neuchâteloise

Une équipe neuchâteloise sera en finale du Championnat suisse de tchoukball ! Val-de-Ruz Flyers affronte La Chaux-de-Fonds Beehives dès vendredi soir dans le cadre des demi-finales des play-off de Ligue A. Une série qui se joue au meilleur des trois matches. Ces rencontres font office de sorte de « belle ». Chacune des deux équipes a remporté un match contre l’autre dans le cadre du championnat régulier. Les Flyers ont terminé au 2e du classement. Les Beehives sont 3e. Matthieu Helfer, entraineur et membre du comité des Flyers, et Gael Sieber, président des Beehives, se sont exprimés vendredi dans La Matinale sur les qualités de l’équipe adverse. Le Vaudruzien met en avant la qualité du jeu de passe et la défense de son adversaire du jour. Le Chaux-de-Fonnier met lui aussi en avant la qualité de défense des Flyers. La première rencontre de cette demi-finale 100% neuchâteloise se tient vendredi dès 20h40 au collège de La Fontenelle à Cernier. L’acte II aura lieu vendredi 21 avril à la Halle Volta à La Chaux-de-Fonds dès 20h30. Et si acte III il y a, il est agendé au 28 avril à La Fontenelle. Le vainqueur affrontera le gagnant de la demi-finale entre les Geneva Dragons, 1er du classement, et Lausanne Olympique, 4e.