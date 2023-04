Le projet d’agrandissement d’EM Microelectronic va de l'avant

EM Microelectronic voit grand. La société du Swatch Group, basée à Marin, a mis à l’enquête publique la construction d’un nouveau bâtiment industriel ainsi que d’un édifice devant abriter un parking et une centrale technique. L’entreprise Hayek Engineering porte quant à elle la création d’un second bâtiment industriel, toujours sur le site de Marin et lui aussi mis à l’enquête publique.





300 emplois supplémentaires en perspective

L’objectif affiché est d’augmenter la capacité de production, selon les documents déposés auprès de la Commune que RTN a consultés. EM Microelectronic est spécialisée dans l’élaboration de circuits intégrés et de modules électroniques. Le nombre de postes de travail devrait passer de 500 à 800. L’un des bâtiments sera destiné à Asulab pour des activités de recherches et développement notamment. L’autre édifice sera réservé à Nivarox, qui produit des composants horlogers, avec des lignes d’assemblage et des salles dédiées aux activités de dorage, de nickelage ou encore de polissage. Les deux sociétés sont d’ores et déjà actives sur le site. EM Microelectronic dit avoir besoin de locaux plus modernes permettant d’accueillir des machines et des appareils de plus en plus lourds, mais aussi de plus en plus sensibles aux vibrations et à la qualité de l’atmosphère.





Plus de 124 millions de francs d'investissements

Le coût de ces deux bâtiments est devisé à plus de 124 millions de francs. Ils prendront place l’un au sud-ouest du complexe actuel et l’autre au nord-est.

Le parking est quant à lui déjà en construction. Il comprendra huit demi-étages pour quelque 400 véhicules. Le sous-sol sera occupé par une centrale technique qui abritera des pompes à chaleur et une cuve à mazout. Les différentes toitures seront par ailleurs recouvertes de panneaux photovoltaïques, de même que les façades du bâtiment dédié à Asulab. Ces éléments sont voués à couvrir une partie importante des besoins énergétiques des deux nouveaux bâtiments.

Les employés bénéficieront par ailleurs d’une cafétéria, de salles de repos et d’un espace de délassement prévu au sud du complexe. L’enquête publique pour ces différents projets court jusqu’au 8 mai. /sbe