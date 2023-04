Collision en chaîne à Boudevilliers

Carambolage sur la N20. Jeudi en fin d’après-midi, une collision en chaîne s’est produite peu après la tranchée couverte de Boudevilliers, en direction de Neuchâtel. Trois véhicules étaient impliqués dans l’accident, selon la Police neuchâteloise, qui a publié un communiqué à ce sujet.

Blessé, un des conducteurs a été conduit en ambulance à l’hôpital Pourtalès. L’autoroute entre Malvilliers et Valangin a été fermée près de deux heures, entre 17h et 18h45, occasionnant de nombreux bouchons à l’heure de pointe. Une fermeture rendue nécessaire par l’intervention des pompiers et cantonniers, pour le nettoyage des hydrocarbures sur la chaussée, ainsi que du dépanneur de service qui a pris en charge les trois véhicules impliqués. /comm-jhi