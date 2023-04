La piscine des Mélèzes se dévoile

Pour l’été 2024, les baigneurs bénéficieront d’installations modernisées : bassins en inox à débordement, espace pour les non-nageurs agrandi et équipé d’un courant rapide, pataugeoire et jeux renouvelés pour les plus petits, douches tempérées ou terrains de beach-volley.

Le coût du chantier s’élèvera à 11,5 millions de francs, selon le rapport accepté par le législatif chaux-de-fonnier en 2020. /jha-cwi