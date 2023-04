La morille, reine du printemps

En plus de faire le bonheur des champignonneurs, la morille comble aussi les gastronomes. Attention toutefois à la préparer correctement. Un spécimen frais et cru est toxique. Il faut donc soit le cuire, soit le sécher. Dans ce deuxième cas, on fera tremper la morille dans l’eau environ une demi-heure avant de la cuisiner, ce qui lui permettra de se désensabler. Surtout, il ne faut pas jeter l’eau de trempage. Une fois le sable tombé au fond, on récupère le haut du liquide qu’on intègre à la sauce pour lui donner plus de saveur.