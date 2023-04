Dans les coulisses de la folie HCC

« C’était mobilisation générale autour du HCC ». Le HC La Chaux-de-Fonds a vécu plusieurs semaines intenses tant sur la glace qu’en dehors. Et ce n’est pas Marc Aubert qui va dire le contraire. Le directeur commercial et marketing du club illustre cet engouement par quelques chiffres : « Nous avons disputé sept matches consécutifs à guichets fermés. Plus de 50'000 spectateurs depuis le début des play-off, et même 60'000 si on y ajoute les personnes présentes dans la fanzone. Avec plus de 4'600 spectateurs en moyenne durant les play-off, c’est plus du double que durant la saison régulière ». Une affluence qui a représenté un défi organisationnel : « Lors des matches à domicile, le HCC tourne avec environ 200 bénévoles. Un engagement sans faille de leur part », remercie Marc Aubert. « Ils se sont d’ailleurs déployés au moment où la fanzone a été créée », renforcés par des associations, clubs sportifs et autres jeunesses de la région. Et il en fallait du monde pour gérer les buvettes, « avec plus de 23'000 litres de bière écoulés, 4'000 saucisses ou encore plus d’une demi-tonne de fromage vendue, rien que durant les play-off », précise le directeur commercial du club.