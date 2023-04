Pas d’indemnisations pour Jean-Luc Pieren

Jean-Luc Pieren réclamait une indemnisation de près de 2 millions de francs à la commune Val-de-Ruz.

La Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques s’est penchée sur le dossier. Dans sa décision du 20 mars dernier que la rédaction de RTN a pu consulter, elle conclut au rejet de la demande.

Cette affaire est en lien avec l’octroi de permis de construire qui avait été conditionné au règlement de la dette fiscale de Jean-Luc Pieren. Saisie, la cour de droit public avait conclu en 2019 à la condamnation du conseiller communal Claude-Henri Schaller pour abus d’autorité. Une peine confirmée un an plus tard par la cour pénale.

Jean-Luc Pieren a déposé en 2012 deux demandes de permis de construire, le premier pour deux villas en terrasse et le second, lacunaire, pour des équipements, une route d’accès et des canalisations aux Hauts-Geneveys. En septembre 2021, lorsque Jean-Luc Pieren a introduit son action en responsabilité contre Val-de-Ruz, les permis n’avaient toujours pas été octroyés. Il estime que les actes illicites de la Commune lui ont causé un dommage patrimonial et moral.

La Commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques (Coresp), qui s’est saisie du dossier, souligne que ce ne sont ni les conditions illicites ni le déni de justice qui ont causé un dommage, mais bien les conditions pour la délivrance des permis qui n’ont jamais toutes été remplies.