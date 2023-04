Montée des gorges du Seyon fermée

Dès ce lundi et jusqu’au 22 avril, la montée des gorges du Seyon est fermée à la circulation entre 8 et 16 heures. Pendant ce laps de temps, le trafic entre Vauseyon et Valangin se fait en bidirectionnel dans le tunnel adjacent.

Cette fermeture doit permettre la réalisation de divers travaux d’entretien annuels du tronçon routier, la purge des rochers ainsi que celle des canalisations. /comm-rgi