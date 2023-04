Lutter contre les inondations à Travers

« On est inquiet de cette situation depuis plusieurs années ». Yves Fatton, chef du dicastère des infrastructures à Val-de-Travers est conscient des inondations récurrentes dans le village de Travers : il était sur place à Noël 2022, lors de la dernière crue. Le chef du dicastère des infrastructures planche sur un projet depuis près de trois ans avec un bureau d’ingénieurs, afin de changer cette situation. Il faut dire qu’à chaque « grande crue », de nombreuses maisons proches de l’Areuse sont inondées. Les derniers travaux sur ce secteur de la rivière datent de la période 1997-2000, et depuis, près d’une quinzaine de crues ont eu lieu. Il s’agit donc d’adapter les structures sur place, d’autant plus que les orages sont aujourd’hui plus violents et plus locaux qu’il y a 25 ans.







Réduire le nombre de clapets

Aujourd’hui, un système de clapets est en place afin d’évacuer les eaux claires et les eaux usées vers l’Areuse, des sorties qui se referment lorsque le niveau de la rivière est trop haut, afin d’éviter que l’eau fasse le chemin inverse. Mais ces 40 clapets (dont 25 se referment) demandent un entretien régulier, afin d’éviter un blocage par des branches par exemple. L’idée est donc de réduire leur nombre. « Il s’agit de créer un réseau d’eaux pluviales pour ramener toutes les eaux pluviales en un seul point. Il va nous permettre d’avoir un clapet facilement entretenable par la Commune, qu’on pourra contrôler même en cas d’inondations » explique Antoine Bieler, technicien pour le bureau d’ingénieurs Mauler qui a collaboré avec Val-de-Travers. Situé vers les moloks, ce point unique serait accompagné d’une fosse, « une chambre », pour accueillir les eaux pluviales une fois le clapet fermé. En cas de besoin, Antoine Bieler précise « qu’il sera possible de pomper les eaux pluviales pour les rejeter dans l’Areuse par-dessus le mur de protection », grâce à une des deux grandes motopompes (capacité de 450 m3), que la Commune souhaite acquérir.