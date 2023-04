Ce week-end, cachez bien vos œufs !

L’heure de la chasse a sonné. Mais le gibier n’a pas besoin de se cacher, car ce sont plutôt les œufs – durs, en chocolat ou en fer – qui sont recherchés pendant tout le week-end de Pâques. Chaque année, les courses aux œufs réunissent des milliers de personnes, dont beaucoup de familles. Les œufs deviennent alors un moyen de savoir qui est le plus perspicace. Et il n’est pas rare que de plus « grands enfants » se joignent avec entrain à la fête.

À Buttes, la 28e course aux œufs se tient ce lundi sur le domaine de la Robella, en haut du télésiège. Le matin, les enfants pourront profiter de parcours différents selon leur âge, alors que la grande « chasse » est prévue l’après-midi à 14h30. « Les œufs sont cachés le jour même, et on surveille le site de course pour éviter que certains petits malins se glissent sur le parcours avant l’ouverture », explique Vincent Bouquet, chef d’exploitation du télésiège Buttes – La Robella. « C’est déjà arrivé ». 4000 œufs seront cachés lors de cette édition 2023.